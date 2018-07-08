Порошенко ждет от Польши пересмотра нормы об «украинских националистах»

Президент Петр Порошенко рассчитывает на пересмотр Польшей положения в законе об Институте национальной памяти, касающегося «украинских националистов».
Об этом, как передает УП, он заявил в воскресенье в селе Сагрынь в Польше, где открыл Мемориал памяти украинцам, погибших от рук польских «крестьянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.
«Мы поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений в польское законодательство об Институте национальной памяти. И рассчитываем, что будет пересмотрено также положение, касающееся оценки украинцев», — сказал Порошенко.
По его словам, Украина против односторонних политических оценок общего исторического прошлого.
«Мы за профессиональный диалог на уровне историков. Мы против политизации чувствительных вопросов общего исторического прошлого», — добавил президент.
Он также подтвердил политические договоренности, достигнутые во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Харькове в декабре прошлого года о разблокировании проведения польской стороной поисковых и эксгумационных работ на территории Украины.
«Мы надеемся, что в ближайшее время наши эксперты начнут соответствующую работу», — сказал Порошенко.
По его словам, Украина глубоко уважает память представителей польского народа, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности на Волыни в 1943-44 годах.
«Страшные страницы прошлого не должны быть определяющими для настоящего и точно не должны быть определяющими для нашего общего европейского будущего», — подчеркнул президент.
Он назвал абсолютно неприемлемым использование любыми политическими силами исторической памяти для повышения своих рейтингов.
«Я убежден, что и в польском, и в украинском обществе достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет нас, ослабляет именно тогда, когда перед обеими нашими странами восстала общая угроза с Востока, когда гибридная война, развернутая против Украины, распространяется Кремлем и на всю Европу», — подчеркнул Порошенко.
Напомним, 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов. Однако он не стал изымать нормы о «преступлениях украинских националистов» и уголовной ответственности за них.
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