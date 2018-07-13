В Украине «зависли» грузоперевозки, поскольку «Укрзализница» не может справиться, - нардепы

В «Укрзализныце» глобально не хватает подвижного состава для перевозки грузов. Перевозки промышленников и аграриев просто «зависли». Об этом сообщает «5 канал».
По словам журналистов, о нехватке локомотивов для перевозки грузов уже неоднократно говорили профильные ассоциации — зерновиков, производителей цемента, металлургов, химиков. Однако критическая ситуация на железной дороге не улучшается для всех участников рынка, заявил в парламенте народный депутат Михаил Бондарь.
«Это проблема не только шахтеров, энергетиков, это критическая проблема абсолютно всех грузоотправителей... Отсутствие в достаточном количестве тягового подвижного состава не позволяет обеспечить потребности промышленности в транспортных услугах, приводит к существенным задержкам доставки грузов, срыву экспортных контрактов, недостаточному обеспечению теплоэлектростанций топливом», — заявил нардеп.
Эксперты подсчитали: в настоящее время на рынке не хватает около 150 локомотивов. А те, что есть, — постоянно нуждаются в ремонте, который тоже каждый раз затягивается из-за срыва тендеров. Заявленная железной дорогой покупка 30-ти локомотивов проблемы не решит, говорится в сюжете. Транспортной отрасли прогнозируют коллапс.
«Мы приближаемся к третьему и четвертому кварталу, когда объединяться потоки зерновых, идущих на экспорт, и железорудного сырья вместе с импортными грузопотоками угля. Сейчас нет пикового сезона по одному из ключевых грузов, а проблемы уже большие», — заявил в сюжете эксперт центра транспортных стратегий Андрей Шкляр.
Для оперативного реагирования на отраслевые проблемы инициируется создание постоянно действующей комиссии при Кабинете министров, говорится в материале.
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