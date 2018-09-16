Папа Римский обратился к сицилийской мафии

Папа Римский Франциск посетил Сицилию, где выступил с обращением к членам мафии. В частности, он призвал мафиози отказаться от преступлений и насилия, передает BBC.
В речи к мафии он использовал обращение «дорогие братья и сестры». Послушать проповедь в портовом районе сицилийской столицы Палермо собрались 80 тысяч человек.
Папа Франциск сказал, что многие из членов мафии ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность.
«Нельзя верить в Бога и быть мафиози одновременно», — цитирует ВВС слова Франциска.
Франциск прибыл в столицу Сицилии для почитания памяти отца Джузеппе «Пино» Пулизи. Он умер от рук мафии в 1993 году после того, как отец вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, которая контролировала город. В 2013 году Джузеппе Пулизи причислили к блаженным мученикам.
«Мафия не живет по-христиански, потому что своим образом жизни идет против Бога и грешит. Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному Богу, к Иисусу Христу, дорогие братья и сестры», — сказал понтифик в проповеди.
Отметим, убийство Джузеппе «Пино» Пулизи, который разоблачал организованную преступность в своих проповедях, заказали местные боссы мафии Филиппо и Джузеппе Гравиано. Шестерых организаторов и исполнителей убийства признали виновными в 1998 году. Почти все они получили пожизненные сроки.
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