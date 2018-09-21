В Тернопольской области сотни человек отравились неизвестным веществом

Более 250 человек, из которых 99 детей, отравились неизвестным веществом в селе Иван-Пустое Тернопольской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.
«По состоянию на 12:30 21 сентября 2018 пострадало 252 человека, из них 99 детей от 0 до 18 лет, — сказано в сообщении. — Свое заболевание пострадавшие связывают с химическим веществом, которым проводили агротехнические мероприятия местные аграрии на полях Мельница-Подольского поселкового совета. По информации агрофирмы, был применен препарат «Ураган форте».
В госпитализации пострадавшие не нуждаются и находятся на амбулаторном лечении.
В службе пояснили, что председатель поселкового совета был проинформирован о проведении обработки полей, однако с нарушением сроков. В связи с этим местное население также не было вовремя уведомлено. Кроме того, сама обработка была проведена с нарушениями — слишком близко к жилым застройкам.
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