Украина заняла 17-е место в рейтинге Open Data Barometer

Украина заняла 17-ю позицию в рейтинге развития открытых данных, согласно результатам исследования Open Data Barometer, сообщается в ежегодном отчете Open Data Barometer от международной организации World Web Foundation.
«Методология расчета изменилась в этом году, поэтому в рейтинге нет мест, как в прошлые годы, но рассчитанные баллы позволяли оценить прогресс за последние годы», — отмечается в сопроводительной записке к отчету.
Помимо баллов, для создания оценочного списка также использовались данные о разнице между баллами оценки в текущем и первом из проведенных рейтингов.
«Украина — на втором месте среди стран, добившихся наибольшего прогресса за последние четыре года. Авторы исследования отнесли Украину к группе стран, которые еще претендуют на лидерство, но уверенно работают в направлении открытия данных», — отмечается в сопроводительной записке к исследованию.
Украина разделила результат 47 баллов с Аргентиной. После Украины в списке также Филиппины (42 балла), Чили (40 баллов), Индонезия (37 баллов).
Лидерами рейтинга стали Канада и Великобритания (по 76 баллов), Австралия (75 баллов), Корея и Франция (по 72 балла).
Замыкают рейтинг Саудовская Аравия (25 баллов) и Сьерра-Леоне (22 балла).
Всего в рейтинг вошли 30 стран, присоединившихся к Международной хартии открытых данных и правительства которых приняли на себя конкретные обязательства, а также страны G20, которые присоединились к Anti-Corruption Open Data Principles.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016