Украина заняла 17-е место в рейтинге Open Data Barometer

Украина заняла 17-ю позицию в рейтинге развития открытых данных, согласно результатам исследования Open Data Barometer, сообщается в ежегодном отчете Open Data Barometer от международной организации World Web Foundation.

«Методология расчета изменилась в этом году, поэтому в рейтинге нет мест, как в прошлые годы, но рассчитанные баллы позволяли оценить прогресс за последние годы», — отмечается в сопроводительной записке к отчету.

Помимо баллов, для создания оценочного списка также использовались данные о разнице между баллами оценки в текущем и первом из проведенных рейтингов.

«Украина — на втором месте среди стран, добившихся наибольшего прогресса за последние четыре года. Авторы исследования отнесли Украину к группе стран, которые еще претендуют на лидерство, но уверенно работают в направлении открытия данных», — отмечается в сопроводительной записке к исследованию.

Украина разделила результат 47 баллов с Аргентиной. После Украины в списке также Филиппины (42 балла), Чили (40 баллов), Индонезия (37 баллов).

Лидерами рейтинга стали Канада и Великобритания (по 76 баллов), Австралия (75 баллов), Корея и Франция (по 72 балла).

Замыкают рейтинг Саудовская Аравия (25 баллов) и Сьерра-Леоне (22 балла).

Всего в рейтинг вошли 30 стран, присоединившихся к Международной хартии открытых данных и правительства которых приняли на себя конкретные обязательства, а также страны G20, которые присоединились к Anti-Corruption Open Data Principles.