В ГФС заметили резкое сокращение числа «челноков» на границе

В Украине резко сократилось количество «челноков», а когда будет внедрена полная фискализация, их бизнес совсем перестанет существовать. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.
По его словам, результаты внедрения парламентской инициативы об ограничениях беспошлинного оформления товаров, так называемых «пиджаков» и «челноков», — позитивные.
«За восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя тоннажность грузов по группе товаров „одежда и обувь“ увеличилась в десять раз. То есть товар через границу уже не возится мелкими партиями стоимостью до 500 евро, с которых не платятся налоги», — сообщил Власов.
«Еще нельзя говорить об окончательном решении проблемы, но сразу все не происходит. Когда будет внедрена полная фискализация, этот бизнес перестанет существовать, так как продать товар через розничную сеть станет практически невозможно. Люди будут возить импортные товар для себя, но не на продажу», — утверждает и.о. главы ГФС.
Он рассказал, что раньше «челноки» могли по семь раз пересекать границу, а сейчас — только один раз в три дня, и в результате уменьшились очереди на границе.
«О резком сокращении покупателей — „челноков“ из Украины сообщают и польские предприниматели. По информации одного из собственников польского склада бытовой химии, до внедрения новых правил украинцы покупали 60% продукции в приграничных магазинах. Сейчас такие закупки уменьшились почти в два раза», — отметил Власов.
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