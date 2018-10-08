США рассчитывают потеснить Россию на европейском рынке газа

Соединенные Штаты способны потеснить Россию на европейском рынке газа, если будут вкладываться в новую инфраструктуру. Об этом заявил в понедельник главный экономический советник президента США Лоуренс Кудлоу в интервью изданию The Hill.

«Мы доминируем в сфере энергетики. Через пару лет мы будем производить 15 млн баррелей нефти в день. Мы обходим Саудовскую Аравию. Мы обходим Россию», — сказал он.

«У нас такое количество газа в Пермском нефтегазовом бассейне (в штатах Техас и Нью-Мексико — Ред.), что мы не знаем, что с ним делать», — отметил Кудлоу.

«Нам нужна инфраструктура для газопроводов — на запад, на восток. Мы сможем поставлять его на северо-восток, в Европу, и бросить вызов гегемонии России в сфере газа и сжиженного природного газа. Это возможно», — уверен главный экономический советник президента США.