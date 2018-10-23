В Китае открыли самый длинный в мире мост – 55 километров

Президент Китая Си Цзиньпин открыл самый длинный в мире морской мост, соединяющий Гонконг, Макао и материковый Китай. Об этом пишет AFP.

55-километровый переезд, которое включает в себя извилистую дорожную часть и подводный тоннель, соединяет остров Лантау в Гонконге, Чжухай и Макао.

Критики говорят, что на фоне сокращения автономии города, новый многомиллиардный морской мост — еще один способ интегрировать Гонконг в Китай.

Строительство моста началось в 2009 году, его стоимость составила 20 млрд долларов.