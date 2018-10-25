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Китай и Россия прослушивают мобильный Трампа

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Китай и Россия прослушивают мобильный Трампа

Китайские и российские шпионы часто прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда, чтобы поболтать со старыми друзьями, он использует свой незащищенный iPhone. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников сообщает газета The New York Times (NYT), отмечая, что об этом, в частности, свидетельствуют отчеты американской разведки. Пекин, как замечает газета, использует полученную информацию для того, чтобы попытаться повлиять на политику США.

О том, что звонки Трампа с незащищенного iPhone небезопасны, президента США, по словам источников NYT, неоднократно предупреждали его помощники. Однако американский лидер, как заметили собеседники газеты, по-прежнему не хочет отказываться от использования своих смартфонов. В связи с этим сотрудники Белого дома могут только надеяться на то, что во время использованиях iPhone Трамп воздержится от обсуждения секретной информации, пишет NYT.

О том, что Китай и Россия прослушивают мобильный президента США американские разведывательные агентства, по словам источников газеты, узнали от собеседников из зарубежных правительств. Впоследствии они сами перехватили соответствующие сообщения от иностранных чиновников, указывает издание.

В ходе расследования этих инцидентов американские разведчики, по информации NYT, выяснили, что Китай пытается использовать полученную при прослушке информацию и определяет таким образом, о чем думает Трамп, какие аргументы имеют тенденцию влиять на него и к кому он склонен прислушиваться.

В том, что касается лоббирования и шпионажа, китайцы, как рассказали собеседники газеты, составили уже целый список лиц, с которыми американский лидер регулярно говорит. Этих людей Пекин, по данным источников издания, впоследствии надеялся использовать для влияния на президента. В перечне, как замечает The New York Times, — исполнительный директор Blackstone Group Стивен А. Шварцман, который вкладывал деньги в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывший магнат казино в Лас-Вегасе Стив Уинн, который владел недвижимостью в Макао.

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Россия, как отметил в беседе с газетой один из неназванных чиновников, подобных усилий, чтобы влиять на Трампа, не предпринимает. Скорее всего, это из-за очевидной близости Трампа к президенту России Владимиру Путину, предположил он.

Россия, Китай, Дональд Трамп, прослушка
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