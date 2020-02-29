Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США заинтересован во встрече с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации. По словам последнего, Дональд Трамп готов использовать любую возможность для того, чтобы предотвратить новую дорогостоящую гонку вооружений.

Собеседник агентства не уточнил, когда именно можно было бы провести подобную встречу. Одним из вариантов называется Генеральная ассамблея ООН в сентябре, на которую может приехать большинство мировых лидеров.

Трамп еще в прошлом году заявлял, что новый договор о сокращении ядерного оружия должен быть заключен в том числе с участием Китая. По его мнению, прежние двухсторонние соглашения России и США не учитывают угроз со стороны других стран. В Пекине, однако, заявили, что не видят смысла в таком договоре, поскольку ядерный арсенал Китая невелик.

Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ограничивал характеристики производимых ракет, в августе 2019 года. США обвинили Россию в разработке ракеты 9М729, а Москва со своей стороны выступала против развертывания в Румынии пусковых установок Mk-41.

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу спустя год, ограничивает арсеналы США и России максимум до 700 баллистических ракет, 1550 ядерных боеголовок и 800 соответствующих транспортных средств, развернутых и находящихся в резерве. Ранее в США заявляли, что последующие соглашения с Россией должны включать не только оружие, подпадающее под действие договора СНВ-3, но и другие виды техники, которые сегодня разрабатываются в России, включая ядерные устройства малой мощности. Пентагон утверждает, что у России до 2 тыс. единиц нестратегического ядерного оружия.