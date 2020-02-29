Войти
Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая
дружба народов
Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая
Зеленский договорился о запуске незакодированных версий главных телеканалов
медиа
Зеленский договорился о запуске незакодированных версий главных телеканалов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

224
Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США заинтересован во встрече с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации. По словам последнего, Дональд Трамп готов использовать любую возможность для того, чтобы предотвратить новую дорогостоящую гонку вооружений.

Собеседник агентства не уточнил, когда именно можно было бы провести подобную встречу. Одним из вариантов называется Генеральная ассамблея ООН в сентябре, на которую может приехать большинство мировых лидеров.

Трамп еще в прошлом году заявлял, что новый договор о сокращении ядерного оружия должен быть заключен в том числе с участием Китая. По его мнению, прежние двухсторонние соглашения России и США не учитывают угроз со стороны других стран. В Пекине, однако, заявили, что не видят смысла в таком договоре, поскольку ядерный арсенал Китая невелик.

Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ограничивал характеристики производимых ракет, в августе 2019 года. США обвинили Россию в разработке ракеты 9М729, а Москва со своей стороны выступала против развертывания в Румынии пусковых установок Mk-41.

Читайте также: Богатейшие люди мира потеряли за неделю $444 млрд

Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу спустя год, ограничивает арсеналы США и России максимум до 700 баллистических ракет, 1550 ядерных боеголовок и 800 соответствующих транспортных средств, развернутых и находящихся в резерве. Ранее в США заявляли, что последующие соглашения с Россией должны включать не только оружие, подпадающее под действие договора СНВ-3, но и другие виды техники, которые сегодня разрабатываются в России, включая ядерные устройства малой мощности. Пентагон утверждает, что у России до 2 тыс. единиц нестратегического ядерного оружия.

Россия, Китай, Дональд Трамп, разоружение
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 29 февраля 2020
Пятница, 28 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия.
Григол Катамадзе
Григол Катамадзе
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Налог на выведенный капитал – это реинвестирование в развитие украинского бизнеса

Модель обложения налогом на выведенный капитал работает в Эстонии еще с 2000 года, в Грузии с 2017 года, в Латвии с 2018 года. И после перехода на новую модель налога на прибыль в этих странах начал расти ВВП. К тому же, по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business – 2020, где важную роль играет и подход к налогообложению прибыли, Грузия заняла 7 место, Эстония – 18, Латвия – 19, а Украина, к моему большому сожалению, – 64 место.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016