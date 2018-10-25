Только 3% россиян верят в вину российских спецслужб в деле Скрипалей

Российский Левада-центр провел опрос о россиянах Руслане Боширове и Александре Петрове, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за измену, и его дочери Юлии в Солсбери.
Согласно данным опроса, с марта, когда произошло отравление Скрипалей, по октябрь 2018 года информированность респондентов о происшествии в Солсбери несколько выросла. Общая доля тех, кто внимательно за этим следил или много слышал, возросла с 46 до 51%, а тех, кто услышал об этом впервые во время опроса, — упала с 20 до 15%.
Большинство респондентов не смогли прямо ответить на вопрос о виновниках отравления — 56% заявили, что это мог быть кто угодно, а 13% опрошенных ответить затруднились. Более четверти (28%) связали преступление с действиями английских спецслужб. И только 3% заявили, что в отравлении виновны российские спецслужбы.
Напомним, что в отравлении Скрипаля власти Великобритании обвинили российские спецслужбы. В Британии заявили, что за атакой в Солсбери стояли россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые дважды попадали в объективы уличного видеонаблюдения в Солсбери — накануне и в день отравления Скрипалей. Премьер-министр Тереза Мэй назвала их сотрудниками ГРУ (с 2010 года — Главное управление Генштаба ВС РФ). Они, по версии Лондона, въехали в Британию по паспортам, выданным на вымышленные имена.
Международная группа расследователей Bellingcat добыла копии паспортов Боширова и Петрова, идентифицировав их как сотрудников российской военной разведки Руслана Чепигу и Александра Мишкина соответственно.
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