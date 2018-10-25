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В МВФ назвали условия экономического успеха Украины

1995
В МВФ назвали условия экономического успеха Украины

Реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху. Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, сохранение достигнутой макроэкономической стабильности необходимо для роста и процветания Украины.

«Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться», — подчеркнул Люнгман.

Он также отметил структурные реформы, которые были начаты в 2014 году, включая реформы финансового и энергетического секторов, а также создание институтов по борьбе с коррупцией.

Люнгман обратил внимание на важность продолжения этих реформ для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций.

«Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении», — добавил он.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

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После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Источник

МВФ, реформы
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