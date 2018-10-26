Объявлены лучшие оптические иллюзии года

Названы победители конкурса на «Лучшую оптическую иллюзию года» (Best Illusion Of The Year Contest). Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
Первое место и три тысячи долларов призовых достались японскому математику Кокичи Сугихаре за работу «Трехсмысленный объект» (Triply Ambiguous Object). Иллюзия представляет собой двухмерное изображение прямоугольной структуры с флагштоком, которое видится по-разному с трех точек обзора.
Второе место занял ролик ученых из Университета Западной Англии в Бристоле и Лондонского городского университета. Они представили жюри иллюзию с множеством цветных точек, меняющих направление движения при добавлении фона. Авторы проекта заработали две тысячи долларов.
На третьем месте расположилась иллюзия «Вид глазами червя» (A Worm’s Eye View), созданная учеными из британского Университета Сандерленда. Ее смысл в том, что мозг «сбивают с толку» сменой цветов и направления движения полос.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016