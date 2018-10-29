В Бангладеш экс-премьер получила еще семь лет тюрьмы

В Бангладеш суд в понедельник, 29 октября, приговорил бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зиу к семи годам заключения по обвинению в коррупции, сообщили ее адвокаты, передает DW. Ранее в феврале этого года она была приговорена к пяти годам тюрьмы по другому делу. Два срока лишения свобода бывшего премьера страны будут отбываться одновременно, то есть она проведет в тюрьме дополнительные два года.
Халеда Зиа и еще трое ее помощников были осуждены по обвинению в незаконном присвоении 31,5 миллиона така (более 371 тысяч долларов США) благотворительного фонда во время ее пребывания на посту главы правительства в 2001-2006 годах.
Оппозиционная Националистическая партия Бангладеш (BNP) считает это судебное решение политическим преследованием и призвала к общенациональной акции протеста. «Наша лидер стал жертвой политической вендетты. Это часть сюжета, чтобы держать ее и ее семью вне политики», — заявил генеральный секретарь BNP Мирза Фахрул Ислам Аламгир.
Ранее в этом месяце суд приговорил к пожизненному заключению сына экс-премьера, исполняющего обязанности председателя BNP Тарика Рахмана, живущего в изгнании в Лондоне, по обвинению в покушении на тогдашнюю и нынешнюю премьер-министра Шейх Хасину в 2004 году.
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