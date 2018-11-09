Порошенко не принял заявление Луценко об отставке

Президент Петр Порошенко вернул заявление об отставке Генеральному прокурору Юрию Луценко. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

«Президент вернул заявление гепрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 7 ноября генпрокурор подал заявление президенту об отставке. О своем желании Луценко заявил с трибуны Верховной Рады 6 ноября.

Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

«Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе», — сказал он.

В тот же день вице-спикер Верховной Рады и член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает его отставку.

Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.