Калифорнийский стрелок выкладывал видео с места преступления в Instagram

Капрал Корпуса морской пехоты США в отставке Иэн Лонг, устроивший в среду вечером массовую бойню в баре города Саузанд-Оакс в штате Калифорния, размещал видео с места преступления на своей странице в Instagram. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал TMZ со ссылкой на представителей правоохранительных органов. По их данным, эта информация была обнаружена несколько часов спустя после трагедии, и следователи обратились в Instagram с просьбой удалить аккаунт Лонга.
Бывшая одноклассница Лонга сообщила TMZ, что в период учебы в школе Лонг подвергался насмешкам со стороны одноклассников из-за дефекта зрения. По ее словам, некоторые из тех, кто насмехался над Лонгом, могли быть среди посетителей бара, где произошла трагедия. На этом основании интернет-портал TMZ делает вывод о том, что мотивом преступления была личная месть.
29-летний Иэн Дэвид Лонг в период с августа 2008 по март 2013 года проходил службу в Корпусе морской пехоты СШАв чине капрала. На протяжении 7 месяцев он находился в Афганистане, где служил в подразделении морской пехоты в качестве пулеметчика.
Напомним, что в среду вечером Лонг, в вооруженный пистолетом «Глок-21» 45-го калибра, выстрелил в охранника у входа в бар Borderline Bar and Grill, а затем открыл беспорядочный огонь. В результате стрельбы в баре 13 человек погибли, стрелявший покончил с собой.
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