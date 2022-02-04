Луценко вступил в партию Порошенко

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на вступление в политическую партию «Европейская солидарность».

«Пять с половиной лет у меня не было партийного билета, так как занимал должность, которая не предусматривает партийность. Начну свое выступления с того, что объявлю, что вчера принял решение, и оно, наверное, станет сюрпризом для присутствующего Петра Алексеевича (Порошенко — Ред.) — написал заявление в партию, партию «Европейская солидарность», — сказал Луценко на XXV съезде политической партии «УДАР Виталия Кличко» в пятницу в Киеве.

Луценко в 1996-2006 гг состоял в рядах Социалистической партии Украины, одно время занимал должность секретаря ее политсовета, в 2007 году возглавил блок «Народная самооборона Юрия Луценко». В 2013 году инициировал создание общественного движения «Третья украинская республика», которое в 2014 году стало партией, но в том же году возглавил президентскую партию «Солидарность», которая вскоре на партийном съезде была переименована в «Блок Петра Порошенко». Впоследствии подал в отставку. Был депутатом Верховной Рады от СПУ, «Блока Петра Порошенко» и как беспартийный — во фракции «Наша Украина — Народная Самооборона».

В 2005-2006 и 2007-2010 гг возглавлял министерство внутренних дел Украины, в 2016-2019 гг. — генеральную прокуратуру Украины.