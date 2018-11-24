Украина предоставит гуманитарную помощь Судану, Йемену и Конго, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина окажет гуманитарную помощь Судану, Йемену и Конго в знак увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Порошенко во время выступления на Международном форуме «Украина помнит — мир признает!» призвал в знак памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов поддержать тех, кто нуждается в помощи в мире.

«Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Ибо это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом», — сказал он.

Кроме того, президент добавил, что подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Конго.

«И в знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписано», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.