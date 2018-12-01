Луценко назвал сумму, которую стране за два года «вернула» прокуратура

С июня 2016-го до октября 2018-го органы прокуратуры вернули Украине средства и активы стоимостью почти 108 миллиардов гривен. Соответствующую информацию 1 декабря обнародовал генпрокурор Юрий Луценко.

По данным Луценко, в рамках спецконфискации возвращены средства и активы стоимостью 44 млрд из указанной суммы.

«По результатам реализации представительских полномочий в судах: средства — 40,5 млрд грн, земля — 213 тыс. га стоимостью 22,4 млрд. грн», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе расследования уголовных производств возвращен 1 млрд. грн.