Луценко назвал сумму, которую стране за два года «вернула» прокуратура

С июня 2016-го до октября 2018-го органы прокуратуры вернули Украине средства и активы стоимостью почти 108 миллиардов гривен. Соответствующую информацию 1 декабря обнародовал генпрокурор Юрий Луценко.
По данным Луценко, в рамках спецконфискации возвращены средства и активы стоимостью 44 млрд из указанной суммы.
«По результатам реализации представительских полномочий в судах: средства — 40,5 млрд грн, земля — 213 тыс. га стоимостью 22,4 млрд. грн», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе расследования уголовных производств возвращен 1 млрд. грн.
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