ЕЦБ официально завершил свою программу количественного смягчения

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о завершении программы количественного смягчения (Quantitative Easing, QE), в рамках которой с 2015 года регулятор скупал бонды стран Еврозоны. QE как инструмент монетарной политики применялся для увеличения денежной массы, стимулирования экономической активности и разгона инфляции. Для покупки активов производилось новая эмиссия денег.
Изначально ЕЦБ планировал скупать госбонды до сентября 2016 года и привлечь на этом €1,1 трлн, но программу решили продлить. В итоге только в июне 2018 года совет управляющих ЕЦБ объявил о постепенном завершении QE: до сентября ЕЦБ скупал активы прежними темпами (€30 млрд ежемесячно), а затем сократил объемы вливаний до €15 млрд в месяц. За годы действия программы европейский регулятор привлек €2,6 трлн на свой баланс. Свои программы количественного смягчения проводили США, Великобритания, QE до сих пор действует в Японии.
После завершения программы QE европейский регулятор не откажется от поддержки экономики, говорится в пресс-релизе. ЕЦБ продолжит реинвестировать привлеченные активы в течение продолжительного периода для того, чтобы поддержать благоприятные условия ликвидности и сохранить объем денежной массы.
Европейский регулятор, кроме того, оставил неизменными значения базовой процентной ставки (0%), ставки по депозитам (минус 0,40%) и ставки по маржинальным кредитам (0,25%). Ставки не будут повышаться как минимум до лета 2019 года, обещают в ЕЦБ. Чиновники регулятора говорили, что их устраивают текущие прогнозы, подразумевающие повышение ставки до нулевого уровня в 2020 году и затем ее постепенное повышение до положительных значений, отмечает Reuteres.
В случае с европейской программой решение о ее прекращении принято на фоне экономических прогнозов, которые в лучшем случае можно назвать сомнительными, пишет Bloomberg. Темы роста ВВП Еврозоны сократились вдвое в третьем квартале этого года — до 0,2%. Это самый низкий показатель с 2014 года.
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