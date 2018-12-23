В Украине стали задерживать больше нелегальных мигрантов

Число задержанных в Украине нелегальных мигрантов увеличилось на 20-30% по сравнению с минувшим годом, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом он сказал на телеканале UATV в программе «Лицом к лицу».
Цигикал отметил, что увеличение потоков нелегальной миграции наблюдается через каналы легального въезда в Украину — аэропорты, автомобильные пункты пропуска. Нелегалы прибывают в Украину якобы без намерений ехать в страны ЕС, а через некоторое время пограничники задерживают их на западных участках границы — в Закарпатской, Львовской Черновицкой областях.
«В целом среди задержанных нелегалов на „зеленом“ участке границы фигурировали граждане Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, Турции, Пакистана, Марокко, Ирака, Индии и Молдовы. Большинство из них вне пунктов пропуска пытались попасть в страны ЕС..., в частности через границу со Словакией — 400 лиц и Польшей — 240 лиц», — отмечается в сообщении.
Всего с начала года пограничники задержали более 3 тысяч нелегалов. Большинство из них (1950 лиц) нарушили правила нахождения в Украине. «Лидерами» в этой категории являются граждане Молдовы, России, Болгарии, Вьетнама, Узбекистана.
Кроме того, пограничники отказали во въезде в Украину более 4 тысяч потенциальным нелегальным мигрантам. Преимущественно это граждане Молдовы, РФ, Ирака, Турции, Таджикистана, Нигерии, Ливии, Грузии, Азербайджана и Индии.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016