В Украине стали задерживать больше нелегальных мигрантов

Число задержанных в Украине нелегальных мигрантов увеличилось на 20-30% по сравнению с минувшим годом, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом он сказал на телеканале UATV в программе «Лицом к лицу».

Цигикал отметил, что увеличение потоков нелегальной миграции наблюдается через каналы легального въезда в Украину — аэропорты, автомобильные пункты пропуска. Нелегалы прибывают в Украину якобы без намерений ехать в страны ЕС, а через некоторое время пограничники задерживают их на западных участках границы — в Закарпатской, Львовской Черновицкой областях.

«В целом среди задержанных нелегалов на „зеленом“ участке границы фигурировали граждане Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, Турции, Пакистана, Марокко, Ирака, Индии и Молдовы. Большинство из них вне пунктов пропуска пытались попасть в страны ЕС..., в частности через границу со Словакией — 400 лиц и Польшей — 240 лиц», — отмечается в сообщении.

Всего с начала года пограничники задержали более 3 тысяч нелегалов. Большинство из них (1950 лиц) нарушили правила нахождения в Украине. «Лидерами» в этой категории являются граждане Молдовы, России, Болгарии, Вьетнама, Узбекистана.

Кроме того, пограничники отказали во въезде в Украину более 4 тысяч потенциальным нелегальным мигрантам. Преимущественно это граждане Молдовы, РФ, Ирака, Турции, Таджикистана, Нигерии, Ливии, Грузии, Азербайджана и Индии.