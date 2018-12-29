«Укрзализныця» в январе начнет переговоры о продлении поезда «четырех столиц» до Таллинна

«Укрзализныця» в новом году начнет переговоры с эстонской железнодорожной компанией Eesti Raudtee о продлении до Таллинна поезда Киев — Рига.

Переговоры планировалось начать в декабре, но были отложены. Теперь представители Eesti Raudtee и «Укрзализныци» встретятся 17 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Eesti Raudtee Моника Лиллес.

Еженедельный поезд Киев — Минск — Вильнюс — Рига был запущен 28 сентября 2018 года. В конце ноября «Укрзализныця» сообщала, что рентабельность маршрута Киев — Рига почти нулевая, однако он только открылся, поэтому можно считать запуск поезда успешным.

По данным компании, за восемь рейсов на маршруте перевезено 2,100 тыс. пассажиров, из них 1 тыс. — в Литву или из Литвы, 950 — в Латвию или из Латвии.