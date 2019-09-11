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В «Укразализнице» отчитались о заполняемости поезда «Четыре столицы»

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В «Укразализнице» отчитались о заполняемости поезда «Четыре столицы»

По состоянию на август 2019 года поезд «Четыре столицы» № 31/32 Киев-Рига был заполнен уже на более чем 85%, тогда как в мае этот показатель составлял 64%.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» на своем сайте.

«Если в мае 2019 года поезд курсировал составом из восьми вагонов с заполненностью 64%, то в августе этого года в состав поезда было включено 10 вагонов, а заполненность составляла более 85%», — говорится в сообщении.

Всего за период с конца сентября прошлого года до начала сентября текущего года поездом Киев-Рига путешествовали 25,4 тыс. пассажиров. В среднем выкупалось 57% мест.

«После запуска поезда в „Укрзализныце“ проанализировали спрос на перевозки по этому направлению и по результатам исследований включили в состав поезда три плацкартные вагона. Сегодня на них реализуется 95-100% билетов», — отметили в пресс-службе.

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Как подчеркнули в «Укрзализныце», среди преимуществ этого поезда — модернизированные пассажирские вагоны и удобное время курсирования. Кроме того, таможенные процедуры осуществляются на станции Киев-Пассажирский, что улучшает комфорт пассажиров.

С 18 июля в составе поезда «Четыре столицы» курсируют 10 вагонов. Добавление вагонов произошло в связи с растущим спросом на билеты.

УЗ, поезд четырех столиц
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