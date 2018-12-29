Лучшие фотографии мира 2018 года

2 августа. Моряки купаются в Тихом океане неподалеку от Гавайев у борта подводной лодки «Олимпия» после окончания учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Фото: FTCS (SS) Bob Nguyen / U.S. Navy
Июнь. Горящие торфяники в британском Сталибридже. Фото: Anthony Devlin / Getty Images
Январь. Вооруженные женщины в Йемене, поддерживающие движение хуситов. Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Март. Гренландия. Служащие норвежского военно-морского флота и ученые из Норвежского института морских исследований играют в футбол, пока вооруженная охрана защищает их от белых медведей. Фото: Marius Vagenes Villanger / Kystvakten / Sjoforsvaret / NTB Sc
12 июня. Переговоры президента США Дональда Трампа (справа) с северокорейским лидером Ким Чем Ыном в Сингапуре. Это была первая в истории встреча глав США и КНДР. Фото: Kevin Lim / The Straits Times / Reuters
Октябрь. Картину Бэнкси «Девочка с шаром» разрезал вмонтированный в ее раму шредер сразу после оглашения имени покупателя на аукционе Sotheby’s. Работа была продана за $1,4 млн. Фото: Jack Taylor / Getty Images
Ноябрь. Проволочная спираль на периметре контрольно-пропускного пункта «Сан Исидро» на границе США и Мексики. Вашингтон усилил меры безопасности осенью в связи с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки. Фото: Gregory Bull / AP
28 августа. Прощание с певицей Аретой Франклин в Детройте. Фото: Paul Sancya, Pool / Getty Images
16 января. На лошади сквозь огонь на фестивале «Люминариас» в Испании. Фото: Juan Medina / Reuters
15 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон на финальном матче чемпионата мира по футболу в Москве. Сборная Франции стала победителем, обыграв команду Хорватии. Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin via Reuters
Июнь. Женщина за рулем автомобиля в Эр-Рияде. В этом году власти Саудовской Аравии сняли запрет на вождение для женщин. Фото: Nariman El-Mofty / AP
Январь. Здание, покрытое льдом, у основания Ниагарского водопада. Фото: Aaron Lynett / Reuters
23 января. Четвертьфинальный матч Australian Open между Григором Димитровым (Болгария) и Кайлом Эдмундом (Великобритания). Фото: Scott Barbour / Getty Images
Апрель. Палестинец бросает камни в израильских военных на границе сектора Газа. Фото: Khalil Hamra / AP
25 февраля. Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали золото зимней Олимпиады. Фото: Jae C. Hong / AP
Май. Игра в гольф на фоне вулкана на Гавайях. Фото: Mario Tama / Getty Images
1 марта. Журналисты смотрят послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: Александр Земляниченко / AP
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