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Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС
Путин подписал закон о получении российского гражданства в льготном порядке
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Путин подписал закон о получении российского гражданства в льготном порядке

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Лучшие фотографии мира 2018 года

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  • 2 августа. Моряки купаются в Тихом океане неподалеку от Гавайев у борта подводной лодки «Олимпия» после окончания учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Фото: FTCS (SS) Bob Nguyen / U.S. Navy
  • Июнь. Горящие торфяники в британском Сталибридже. Фото: Anthony Devlin / Getty Images
  • Январь. Вооруженные женщины в Йемене, поддерживающие движение хуситов. Фото: Khaled Abdullah / Reuters
  • Март. Гренландия. Служащие норвежского военно-морского флота и ученые из Норвежского института морских исследований играют в футбол, пока вооруженная охрана защищает их от белых медведей. Фото: Marius Vagenes Villanger / Kystvakten / Sjoforsvaret / NTB Sc
  • 12 июня. Переговоры президента США Дональда Трампа (справа) с северокорейским лидером Ким Чем Ыном в Сингапуре. Это была первая в истории встреча глав США и КНДР. Фото: Kevin Lim / The Straits Times / Reuters
  • Октябрь. Картину Бэнкси «Девочка с шаром» разрезал вмонтированный в ее раму шредер сразу после оглашения имени покупателя на аукционе Sotheby’s. Работа была продана за $1,4 млн. Фото: Jack Taylor / Getty Images
  • Ноябрь. Проволочная спираль на периметре контрольно-пропускного пункта «Сан Исидро» на границе США и Мексики. Вашингтон усилил меры безопасности осенью в связи с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки. Фото: Gregory Bull / AP
  • 28 августа. Прощание с певицей Аретой Франклин в Детройте. Фото: Paul Sancya, Pool / Getty Images
  • 16 января. На лошади сквозь огонь на фестивале «Люминариас» в Испании. Фото: Juan Medina / Reuters
  • 15 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон на финальном матче чемпионата мира по футболу в Москве. Сборная Франции стала победителем, обыграв команду Хорватии. Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin via Reuters
  • Июнь. Женщина за рулем автомобиля в Эр-Рияде. В этом году власти Саудовской Аравии сняли запрет на вождение для женщин. Фото: Nariman El-Mofty / AP
  • Январь. Здание, покрытое льдом, у основания Ниагарского водопада. Фото: Aaron Lynett / Reuters
  • 23 января. Четвертьфинальный матч Australian Open между Григором Димитровым (Болгария) и Кайлом Эдмундом (Великобритания). Фото: Scott Barbour / Getty Images
  • Апрель. Палестинец бросает камни в израильских военных на границе сектора Газа. Фото: Khalil Hamra / AP
  • 25 февраля. Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали золото зимней Олимпиады. Фото: Jae C. Hong / AP
  • Май. Игра в гольф на фоне вулкана на Гавайях. Фото: Mario Tama / Getty Images
  • 1 марта. Журналисты смотрят послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: Александр Земляниченко / AP
  • Февраль. Боец оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА). Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Спортивные события, горячие точки и природные катаклизмы. Капитал отобрал самые важные, яркие и необычные фотографии 2018 года

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Пятница, 28 декабря 2018
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Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О фондовых рынках или Санта подарков не принес

Декабрь 2018г может стать худшим за всю историю фондовых рынков. К примеру, в США с 1950 года не было года по сопоставимому обвалу в декабре. По состоянию на 24 декабря падение превышает 9%. Последний раз близкое значение было в 2002 - на 6%. Чаще в декабре рынки растут. За 69 последних лет 50 раз индексы росли и лишь 19 раз падали (оттого и распространен термин «рождественское ралли»).
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
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