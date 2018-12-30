Семьи всех захваченных украинских моряков уже получили по 100 тысяч гривен

Семьи 24 плененных Российской Федерацией украинских военных моряков получили одноразовую денежную помощь в размере 100 тыс. грн, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

«По результатам слаженной работы МинВОТ и Военно-морских сил Украины осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков одноразовой денежной помощи в размере 100 тыс. грн», — сообщает пресс-служба МинВОТ в своем аккаунте в Твиттер в воскресенье.

Напомним, что российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор «Лефортово», еще троих, раненых, — в больницу СИЗО «Матросская тишина».

По состоянию на 27 декабря все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.