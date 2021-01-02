Войти
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
резонанс
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья
позиция
Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Украина подготовила проект закона о переходном правосудии на Донбассе

323
Украина подготовила проект закона о переходном правосудии на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку законопроекта, который определяет особенности переходного правосудия в оккупированном Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, документ направлен на рассмотрение для предоставления предложений центральным органам исполнительной власти, госслужбам и фондам, местным органам власти, научным, международным и общественным организациям, экспертной среде, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству Президента Украины в АРК и другим.

«Наша цель — мирная и безопасная реинтеграция наших территорий, и прежде всего — реинтеграция наших граждан в Украину и украинского общества. Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. И лучший способ восстановления этого доверия — это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов, это гарантия по восстановлению нарушенных оккупантом прав людей — прав на свое имущество, на справедливость, на правду. Когда мы говорим о государственной политике переходного периода, это не только переходное правосудие, но и много других вещей. Сигнал этого документа в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны», — подчеркнул вицепремьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Согласно сообщению, проект закона «О государственной политике переходного периода» предусматривает:

  • унификацию подходов к временно оккупированным территориям (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;
  • инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ВОТ;
  • внедрение элементов переходного правосудия;
  • определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях;
  • решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;
  • установление института конвалидации сделок, которые были совершены на ВОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций
  • формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;
  • создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления;
  • закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированная территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития и тому подобное.

Читайте также: На Банковой назвали внешнеполитические приоритеты на 2021 год

Кроме этого, предлагается принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Российской Федерацией.

Законопроект, среди прочего, определяет общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.

Ранее Резников заявлял, что закон о переходном правосудии будет передан Верховной Раде в первом квартале 2021 года.

Донбасс, МинВОТ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 2 января 2021
Пятница, 1 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016