Украина подготовила проект закона о переходном правосудии на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку законопроекта, который определяет особенности переходного правосудия в оккупированном Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, документ направлен на рассмотрение для предоставления предложений центральным органам исполнительной власти, госслужбам и фондам, местным органам власти, научным, международным и общественным организациям, экспертной среде, судебным органам, прокуратуре, органам военного управления, представительству Президента Украины в АРК и другим.

«Наша цель — мирная и безопасная реинтеграция наших территорий, и прежде всего — реинтеграция наших граждан в Украину и украинского общества. Главной задачей переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. И лучший способ восстановления этого доверия — это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов, это гарантия по восстановлению нарушенных оккупантом прав людей — прав на свое имущество, на справедливость, на правду. Когда мы говорим о государственной политике переходного периода, это не только переходное правосудие, но и много других вещей. Сигнал этого документа в том, что люди, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима, который обеспечивается Российской Федерацией, им не нужно бояться собственной страны», — подчеркнул вицепремьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Согласно сообщению, проект закона «О государственной политике переходного периода» предусматривает:

унификацию подходов к временно оккупированным территориям (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и в Крыму;

инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося ВОТ;

внедрение элементов переходного правосудия;

определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях;

решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях;

установление института конвалидации сделок, которые были совершены на ВОТ, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признание полученных компетенций и образовательных квалификаций

формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях;

создание временных администраций до проведения выборов местного самоуправления;

закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий.

Также законопроектом предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это как новые, так и усовершенствованные термины: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные громады на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированная территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития и тому подобное.

Кроме этого, предлагается принципиально новое определение государства-агрессора, государства-оккупанта, и этот статус на уровне закона закрепляется за Российской Федерацией.

Законопроект, среди прочего, определяет общие принципы ответственности, амнистии и люстрации за действия во время временной оккупации территорий Украины.

Ранее Резников заявлял, что закон о переходном правосудии будет передан Верховной Раде в первом квартале 2021 года.