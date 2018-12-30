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Восемь главных трендов, формирующих будущее мировой экономики

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Восемь главных трендов, формирующих будущее мировой экономики

По версии канадского издания Visual Capitalist.

Технологическое вторжение

Visual Capitalist считает, что до недавнего времени большую часть истории мировые компании ориентировались на промышленность. Сейчас реальность изменилась — технологии и коммерция сделали данные более ценными, чем материальные объекты.

Apple, Amazon и Microsoft вытеснили традиционные промышленные корпорации, производящие физическое объекты.

Технологии вторгаются во все сферы бизнеса: розницу, рекламу, здравоохранение, финансы, производство, образование. Практически невозможно конкурировать с технологическими компаниями, которые создают мировые платформы, считает Visual Capitalist.

Эволюция денег

По мнению издания, определение «денег» очень размыто: банки создают триллионы денег из воздуха, а с помощью блокчейна можно быстро создать конкурентоспособную криптовалюту. Объём займов растёт: мир накопил $247 трлн долга, включая $63 трлн заимствованных правительствами крупнейших стран.

Мир избавляется от наличных, центробанки Швеции, Японии, Швейцарии и других стран выдают деньги под отрицательные кредитные ставки, а криптовалюты в общей сложности стоят более $200 млрд. Люди стали по-другому воспринимать деньги, и это один из основных факторов, который повлияет на будущее.

Ландшафт мирового богатства

Распределение мирового богатства постоянно меняется и ставит рекорды — некоторые технологические компании имеют капитализацию $1 трлн. Visual Capitalist предполагают дальнейший рост, основанный на прогнозах Всемирного банка.

Несмотря на возможный рост, существует множество факторов, которые беспокоят богатых людей: от инфляции до геополитических проблем, которые оказывают всё больше влияния на рынок.

Быстрорастущая экономика Востока

Китай несколько десятилетий продолжает экономический подъём, и в ближайшие несколько лет ожидается, что страна продемонстрирует свои возможности и амбиции. Точные прогнозы по этому рынку строить тяжело — размер экономики и населения Китая слишком велик, и экономика некоторых городов превышает целые страны.

В Китае более 100 городов, население которых превышает 1 млн человек, и в каждом городе развивается либо промышленность, либо добыча природных ископаемых, либо информационные технологии. К примеру, регион в дельте реки Янцзы, который включает в себя несколько городов, имеет ВВП $2,6 трлн — больше, чем в Италии.

Ускорение технологического прогресса

Мир меняется быстрее, чем раньше: каждый год происходит всё больше технологических прорывов, что можно описать как закон Мура. Растёт не только скорость новых изобретений, но и запуск стартапов.

Рынок может быстро задействовать новые технологии и распространять их быстрыми темпами: новые продукты доходят до пользователей за несколько месяцев после их изобретения. К примеру, Pokemon Go набрала 50 млн игроков за 19 дней. На фоне автомобилей (62 года), телефонов (50 лет) или банковских карт (28 лет), 19 дней — мгновение.

«Зелёная» революция

По мнению Visual Capitalist, цивилизация стоит на пороге перехода к устойчивым энергоресурсам. Чтобы оценить значение этого изменения, нужно построить общую картину изменения энергетики по времени. Издание приводит график потребления энергии с 1776 по 2018 год в США, который показывает, насколько меняется рынок технологий развития энергетики.

С той скоростью, с которой развиваются технологии, аналитики Visual Capitalist ожидают ещё более высокий темп развития энергетической инфраструктуры.

Изменения в демографии населения

Мировая экономика полностью изменится в ближайшие десятилетия — считают аналитики Visual Capitalist. В западных странах и Китае темпы роста населения уменьшаются, тогда как на африканском континенте и остальной части Азии происходит быстрый рост населения в сочетании с быстрой урбанизацией.

К концу 21 века только в Африке может быть не менее 13 мегаполисов с численностью до 50 млн человек, которые будут крупнее Нью-Йорка. К этому времени мегаполисы Северной Америки, Европы, Южной Америки и Китая перестанут входить в топ-20 самых густонаселённых городов мира.

Торговый парадокс

Рациональная и согласованная торговля между двумя странами — это процесс, который будет выгоден обеим сторонам. Основываясь на этом принципе, экономисты считают, что свободная торговля должна быть выгодна всем участникам рынка — после Второй мировой войны страны стремились снять торговые санкции.

Сейчас, по мнению Visual Capitalist, это уже не работает — на первый план выходит социальное и политическое влияние, и политики строят преграды в торговых отношениях. В качестве примера аналитики приводят налаженные отношения между США и Канадой, где обе стороны являются крупнейшими торговыми партнёрами. Но парадокс между политикой и свободной торговлей на глобальном уровне будет постоянно актуален, особенно в связи с торговой войной США против Китая.

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будущее
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