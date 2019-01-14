Нацбанк укрепил курс гривны на 12 копеек

Национальный банк Украины на понедельник, 14 января 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 12 копеек - до 28,1538 грн за доллар против 28,2701 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,4698 грн против 32,6096 грн 11 января.