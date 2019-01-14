Украина в 2019 потратит 4 млрд. грн на транспортный коридор Go highway

На строительство транспортного коридора Go highway, который соединит скоростной дорогой Балтику и Черное море, в 2019 году предусмотрено 4 миллиарда гривень. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
«Трасса GO Highway. Транснациональный коридор, который соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. Проект очень важен для логистики. Он упростит и удешевит перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. В Украине проходит около 1 тысячи километров дороги. В 2019 году продолжим масштабные ремонтные работы. Закладываем на эти цели 4 миллиарда гривен», — написал он.
Отметим, что в целом на дорожную отрасль в 2019 году планируется потратить почти 56 миллиардов гривен.
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