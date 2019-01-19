Трамп поблагодарил прокурора Мюллера за опровержение фейка издания BuzzFeed

Президент США Дональд Трамп в субботу поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за опровержение материала интернет-издания BuzzFeed о том, что экс-юрист американского лидера Майкл Коэн получил от Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения. С соответствующим заявлением он выступил перед журналистами в Белом доме.

«Я ценю то, что спецпрокурор выступил с заявлением вчера вечером. Я думаю, то, что они это сделали, было очень уместно, — цитирует американского президента агентство Reuters — Я считаю, что материал BuzzFeed — это позор для нашей страны. Это был позор для журналистики».

В пятницу офис Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed, сообщившего, что Коэн получил от Трампа указание предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.