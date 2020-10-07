Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал рассекретить все документы, связанные с расследованием его предполагаемых связях с Россией, а также скандала с электронной почтой его бывшей соперницы на выборах 2016 года — Хилари Клинтон.
«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории — российской мистификации. Это также касается скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких сокращений!», — написал Трамп в своем твиттере.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.
В ходе предвыборной кампании 2016 года конкурент Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.
В конце октября того же года, всего за 11 дней до президентских выборов Джеймс Коми, занимавший тогда пост директора ФСБ, сообщил Конгрессу США, что ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон и ее переписки. За день до выборов Коми заявил, что возобновление расследования не значит, что Клинтон совершала правонарушение, однако позднее ряд СМИ и экспертов заявили, что именно из-за расследования ФБР Клинтон не смогла одержать победу на выборах.
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