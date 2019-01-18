Новая метла: что удалось и что не удалось Трампу за два года в Белом доме

20 января исполнится ровно два года с момента инаугурации Дональда Трампа. Это лишь половина президентского срока, отпущенного ему Конституцией страны. Однако конфликтов, скандалов и отставок, сотрясающих нынешнюю американскую администрацию с самого первого дня ее существования, хватило бы иному главе государства на все восемь лет (два президентских срока) пребывания у власти.

Трамп уже успел более чем наполовину обновить состав своего кабинета, в том числе сменить главу аппарата сотрудников Белого дома, помощника по национальной безопасности, генпрокурора, госсекретаря и шефа Пентагона. За калейдоскопом увольнений и новых назначений трудно уследить, а продолжающаяся кадровая чехарда сильно напоминает реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), которое американский лидер когда-то вел на телеканале NBC (в этой программе ведущий выгонял очередного неудачника со словами «Вы уволены!», а победителя брал в свою компанию на должность топ-менеджера с шестизначной зарплатой).

Подобные эксцентричные действия — это не только трамповский стиль руководства, это стиль его жизни. Modus vivendi. Даже жен своих он не то чтобы менял, как перчатки, но завидного постоянства по отношению к ним явно не демонстрировал.

По подсчетам вашингтонского Института Брукингса, за два года Трамп уволил или перевел на другие должности две трети высокопоставленных сотрудников Белого дома. Доходило порой до смешного. Директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи продержался на своем посту всего 11 дней, а специалист по P. R. Омароса Маниголт-Ньюман за свою жизнь была уволена Трампом четыре раза — трижды в его реалити-шоу и последний раз уже в Белом доме.

Иногда кажется, что он азартно передвигает фигуры на шахматной доске, но играет сам с собой. А это, как известно, бессмысленное занятие, при котором победитель одновременно становится проигравшим. Критики Трампа считают, что такое поведение не добавляет стабильности и уверенности его команде.

Обама построил, я разрушу

Неспособность президента найти общий язык с Конгрессом, отсутствие взаимопонимания с собственной Республиканской партией, открытая война с прессой также создают в вашингтонских коридорах власти атмосферу нервозности и неопределенности. Новый год начался в Америке с рекордного по продолжительности «шатдауна» — временной приостановки работы правительства из-за межпартийных разногласий по проекту федерального бюджета. Разногласия вызваны намерением Трампа выделить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальных иммигрантов — проектом, по мнению демократов, не только малоэффективным, но и просто вредным.

Ведущий обозреватель газеты The New Times Томас Фридман так сформулировал доктрину Трампа: «Обама это построил. Я это сломаю. Вы это почините».

Пока Трампу не удалось переломать абсолютно все в том доме, который построил Обама. Когда речь заходит о неудачах нынешнего американского лидера, его сторонники нехотя признают, что в первую очередь к ним относится провалившаяся попытка отменить реформу медицинского страхования, получившую неофициальное название Obamacare. Наряду с ней упоминают решения судов об отмене запрета на въезд в США иммигрантов из ряда мусульманских стран, слабый план реконструкции объектов национальной инфраструктуры, а также тупиковую ситуацию со строительством стены на границе с Мексикой.

Отношения с другими странами, в том числе ближайшими союзниками, тоже хуже некуда. Трамп грозит им выходом США из НАТО, а те говорят в ответ, что «с такими друзьями никакие враги не нужны». Пересмотр договоренности о Североамериканской зоне свободной торговли, отказ от Парижского соглашения по климату, выход из ядерной сделки с Ираном, прекращение участия в работе ЮНЕСКО подрывают доверие со стороны партнеров. Не укрепляют его и рискованные дипломатические авантюры вроде признания Иерусалима столицей Израиля. Предвыборный популистский лозунг «Америка — прежде всего» достаточно быстро трансформировался в нечто похожее на «Америка в одиночку».

Отдельная тема — отношения с Россией. Демократы подозревают Трампа в сговоре с Москвой и ведут против него расследование, а он боится уже собственной тени и не хочет давать оппозиции лишнего повода для нападок. В 2017 году на саммите АТЭС в Дананге он бегал от Владимира Путина как черт от ладана, затем в июле 2018-го все-таки провел переговоры с российским коллегой в Хельсинки, но в ноябре минувшего года отказался от встречи с ним во время совещания «двадцатки» в Буэнос-Айресе, сославшись на инцидент с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

Не исключено, что многое будет зависеть от результатов расследования, которое продолжает спецпрокурор Роберт Мюллер. Пока же отношения между Вашингтоном и Москвой даже хуже, чем при Бараке Обаме. Конгресс по-прежнему верит докладу спецслужб США о вмешательстве России в американские выборы и разрабатывает против нее новые карательные меры. Трамп подписал антироссийский закон закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», а Минфин США опубликовал обширный «кремлевский список» политиков, чиновников и бизнесменов, против которых в будущем могут быть введены ограничения. Последний штрих — решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Все это дает Трампу возможность заявлять в полемике с демократами, что он «ведет себя с Россией гораздо жестче, чем Обама, Буш или Клинтон, а может быть, даже жестче, чем любой другой президент». На словах он также утверждает, что «хотел бы поладить с Россией», но на деле у него даже нет политического капитала, который можно было бы израсходовать ради нормализации отношений с Москвой. Пока его внутриполитическое положение на настолько прочно, чтобы жертвовать чем-то ради достижения цели, которая занимает далеко не первое место в повестке дня его администрации.

Тревожный диагноз

Американским психиатрам запрещено ставить диагноз без личного осмотра пациента. Но пресса — не психиатры, и свой диагноз Трампу она уже поставила. Если по публикациям в американских СМИ составить его портрет, то можно увидеть неуравновешенного человека с весьма сомнительными вкусами и странными привычками, страдающего манией величия, нарциссизмом, эгоцентризмом и недостатком эмпатии. «Все говорят, что он ведет себя, как ребенок, который хочет, чтобы его постоянно хвалили», — рассказал журналист Майкл Вулф, опросивший около 200 человек из нынешней администрации и написавший книгу «Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа».

Сотни часов в беседах с бывшими и нынешними сотрудниками Белого дома провел и другой — более маститый — автор, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд, раскрутивший в начале 1970-х годов вместе с Карлом Бернстином Уотергейтский скандал, вызвавший отставку президента Ричарда Никсона. В своей книге «Страх. Трамп в Белом доме» он пишет, что в окружении Трампа царит атмосфера нервозности и взаимного недоверия, а сам он пребывает в параноидальном состоянии в связи с расследованием, которое ведет Мюллер.

Выяснилось, что Трамп ни во что не ставит своих ближайших помощников и за глаза позволяет себе оскорбительно отзываться о них, а те платят ему той же монетой, считая его каким-то недоумком. Иногда приближенные Трампа почти открыто саботировали выполнение его решений, считая, что те угрожают интересам национальной безопасности. Факт существования в американском правительстве «глубокого подполья» подтвердила также наделавшая много шума статья высокопоставленного чиновника, опубликованная в газете The New York Times под заголовком «Я участвую в сопротивлении внутри администрации Трампа».

Вывод, который делает в своей книге Вудворд, слегка пугает: «Получилось так, что в 2017 году Соединенные Штаты попали в зависимость от слов и дел эмоционально неуравновешенного, самовлюбленного и непредсказуемого лидера. Сотрудники его аппарата целенаправленно объединили свои усилия, чтобы препятствовать некоторым порывам президента, которые они считали особенно опасными. Исполнительная ветвь власти самой могущественной страны в мире оказалась в состоянии нервного срыва».

Трамп, естественно, называет все это ложью и попытками очернительства. Но пока он ведет ожесточенную войну с прессой, обвиняя ее в распространении «фальшивых новостей», американские политологи всерьез обсуждают вопрос о том, способен ли он выполнять свои президентские обязанности и есть ли основания для импичмента. Оснований пока нет, но это слово уже несколько раз прозвучало из уст его политических противников — демократов, в том числе в стенах Конгресса.

Для полноты картины можно упомянуть судебные разбирательства в отношении экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, а также бывшего президентского адвоката Майкла Коэна. Первый ждет приговора по обвинению в многочисленных финансовых преступлениях и незаконном лоббировании интересов Украины, а второй уже получил три года за незаконное расходование предвыборных средств, которые, в частности, были выплачены фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, чтобы те помалкивали о своих прошлых интимных связях с нынешним хозяином Белого дома. Коэн, который начнет отбывать свой тюремный срок в марте, утверждал в интервью телекомпании ABC, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий.

Стоит ли удивляться, что популярность Трампа упала. Согласно последним опросам, сейчас его работу на посту главы государства одобряют примерно 41% избирателей, а не одобряют 55%. Два года назад ситуация была зеркально противоположной: о действиях нового президента положительно отзывались 46% граждан, а негативно — менее 42%.

Но так ли все безнадежно в сегодняшней Америке, которую Трамп пообещал «сделать вновь великой»?

Хорошие новости

Если бы американцы, подобно Робинзону Крузо, оказавшемуся на необитаемом острове, взяли лист бумаги и, разделив его пополам, записали с одной стороны все хорошее, а с другой все плохое, что можно отыскать в их нынешнем положении, то в первую колонку, наверняка, попали бы новости экономики. По самым разным оценкам, экономическая ситуация в США при Трампе действительно улучшилась. В стране было создано более 3,5 млн новых рабочих мест, безработица опустилась до 3,7% — чуть ли не до самой низкой отметки за последние полвека, рост ВВП по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 3%, зарплаты и реальные доходы повысились, индекс потребительского доверия вырос, а приток иностранных инвестиций расширился.

Нынешняя администрация, составившая на четырех страницах перечень своих достижений, без ложной скромности включила в него 289 пунктов в 18 категориях. В число самых важных вошли положительные сдвиги на рынке труда и улучшение условий для бизнеса, в число менее существенных — активизация борьбы с организованной преступностью, в том числе латиноамериканской группировкой МС-13, орудующей в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах США.

«Трамп, возможно, уже добился более весомых успехов, чем любой другой президент-республиканец», — заявил глава общественной организации «Американцы за налоговую реформу» Гровер Норкуист. Налоговая реформа, которую в конце 2017-го удалось рекордно быстро протолкнуть через Конгресс, — это, пожалуй, самая большая удача нынешнего хозяина Белого дома. Сам он неоднократно утверждал, что все позитивные изменения в национальной экономике произошли именно благодаря его решению сократить налоги, которое дало мощный импульс развитию деловой активности.

Критики Трампа резонно замечают, что уж если кого и благодарить за хорошие макроэкономические новости, то вовсе не президента, а руководство Федеральной резервной системы в лице председателя ФРС Джерома Пауэлла и его предшественницы Джанет Йеллен, которые на протяжении последних лет умело манипулировали процентной ставкой межбанковского кредита. Ну, а что касается налоговой реформы, то многие специалисты с самого начала предупреждали, что она сработает лишь при определенных условиях, создание которых вовсе не гарантировано. Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, дали реформе неоднозначную оценку, допустив, что через несколько лет она, наоборот, приведет к замедлению темпов роста. Кстати, по последним оценкам той же ФРС, рост американской экономики замедлится в 2019 году до 2,3%, а в следующие два года — до 2 и 1,8% соответственно.

Администрация Трампа записывает себе также в актив разрешение на добычу нефти в Арктическом национальном заповеднике на Аляске и устранение препятствий для строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, проекты которых по экологическим соображениям были приостановлены администрацией Барака Обамы. По прогнозам Информационного управления при Министерстве энергетики США, в текущем году благодаря активной разработке сланцевых месторождений Соединенные Штаты могут вернуть себе лидерство в мировой нефтедобыче, опередив по этому показателю Россию и Саудовскую Аравию.

Что касается внешнеполитических достижений Трампа, то в их список можно включить заметные подвижки в деле ликвидации ядерной программы КНДР, хотя и здесь не обойтись без оговорок. Встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре и продолжающаяся подготовка их второго саммита — важные шаги, однако окончательный успех на этом пути пока не гарантирован. Подходы сторон к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова по-прежнему различаются. Вашингтон настаивает, чтобы сначала Пхеньян полностью отказался от своей военной ядерной программы, а уже потом началась бы отмена введенных против него экономических санкций, в то время как северокорейское руководство предлагает делать такие шаги «поэтапно и синхронно».

Если нынешняя американская администрация за время пребывания у власти сумеет добиться прогресса в решении проблемы, связанной с ядерной и ракетной программами КНДР, то это может стать ее самым большим достижением в области внешней политики. Вплотную заняться этим Трамп обещал еще во время своей предвыборной кампании 2016 года. Сейчас, спустя больше двух лет, его сторонники утверждают, что он умеет держать слово. «За первые два года Трамп показал, что способен успешно выполнять президентские обещания», — считает бывший спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего, консервативный обозреватель Марк Тиссен.

Главным среди этих обещаний было «Сделаем Америку вновь великой». Возможно, каждый американец понимает этот лозунг по-своему в зависимости от собственных предпочтений и приоритетов, но на первом месте для подавляющего большинства из них все же остается экономика. Опросы, проводившиеся накануне последних президентских выборов, показали, что 84% избирателей считали экономические проблемы наиболее важными для страны, напомнил недавно консервативный радиокомментатор Майкл Рейган, приемный сын 40-го президента США Рональда Рейгана. По его словам, «экономика находится на подъеме, но левые и элитарные СМИ этого будто не замечают, хотя не замечать этого нельзя, потому что для простых американцев главное — это рабочие места».

Понятно, что по мере приближение следующих президентских выборов игнорировать эти вопросы не удастся ни ведущим американским СМИ, ни соперникам Трампа из числа возможных кандидатов от Демократической партии. И если в целом благоприятные тенденции в экономике сохранятся, то это станет, пожалуй, главным козырем нынешнего хозяина Белого дома. В конце концов в Америке избиратели чаще всего голосуют кошельком. И тогда, возможно, Трамп сможет бросить в адрес своих оппонентов: «Это экономика, дурачок!» За последние годы эта фраза довольно сильно набила оскомину, но по-прежнему остается верной.

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