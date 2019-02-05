Лечение детей - одна из приоритетных задач Антона Яценко

Счастливое и здоровое будущее детей - одна из приоритетных задач Антона Яценко. Дети - главное достояние, радость и смысл нашей жизни. Они, как никто в этом огромном мире, нуждаются в помощи и поддержке, понимании и заботе взрослых.

Народный депутат Антон Яценко постоянно помогает в лечении больных детей, поскольку считает, что чужих детей не бывает, и каждый ребенок имеет право на счастливое детство.

Помощь в лечении детей - дело чести для Антона Яценко. С 2016-го по 2018-й год за инициативы парламентария помощь в лечении получило 216 детей.

Также на законодательном уровне народный депутат прилагает максимум усилий, чтобы лечение детей на 100% финансировалось государством.

В частности, в 2017 году благодаря сотрудничеству Яценко с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом почти на 100% удалось решить проблему лечения детей с необратимыми нарушениями слуха, которые нуждаются в кохлеарной имплантации, а также вопросы лечения граждан Украины за рубежом и реабилитации детей с ДЦП.

Кохлеарная имплантация - дорогостоящая операция как проблема современности

По данным ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины» по состоянию на 2018 год в очереди на проведение кохлеарной имплантации находятся 367 детей и 43 ребенка - на замену внешних речевых процессоров. С каждым годом цифры растут.

Депутат Антон Яценко постоянно занимается вопросом лечения тяжелобольных детей. При содействии народного депутата помощь в лечении редкого заболевания - двусторонней хронической сенсоневральной глухоты с рождения получили братик и сестричка Маша и Саша Белоус из села Свинарка Уманского района.

Операцию по вживлению искусственного уха (кохлеарного импланта) нужно делать срочно. Кохлеарный имплант - устройство, которое помогает глухим от рождения людям услышать окружающий мир. В отличие от слуховых аппаратов, кохлеарный имплант не усиливает звук, а стимулирует функционирующие нервов внутри внутреннего уха с помощью электрических импульсов. Он предоставляет глухому человеку звуковую информацию из окружающей среды и помогает понимать язык после занятий с соответствующим педагогом (послеоперационная терапия).

Маши и Саши повезло, благодаря совместными усилиями народного депутата Украины Антона Яценко, фонда «Современное село и город», детям сделали операцию, вставили имплантант (вживление искусственного уха). Теперь дети слышат. А еще недавно они были обречены на всю жизнь остаться глухими. Родителям детей, Александру и Елене Белоус, пришлось пройти немалые испытания. На лечение нужно было срочно собрать около 700 тыс. грн. на каждого ребенка, то есть всего - более 1, 3 млн. гривен.

«Призываю всех чиновников, бизнесменов, местные власти не быть равнодушными и участвовать в этом благом деле, ведь так мы сохраним тысячи маленьких жизней и обеспечим им здоровое и счастливое будущее!», - отметил народный депутат Украины Антон Владимирович Яценко.

Помощь в лечении детей больных ДЦП

Народный депутат уже который год подряд занимается проблемами детей, больных ДЦП и нуждающихся в лечении в специализированных учреждениях. Следовательно, при содействии депутата Яценка только за один год 130 больных детей получили возможность пройти курс лечения в Международной клинике восстановительного лечения по методу Казявкина, что в Трускавце.

История 13-летнего Дениса Мережко, что из села Новый Город Монастырищенского района, не оставляет никого равнодушным. От рождения ему поставили диагноз: ДЦП, спастическая диплегия (нарушение мышц тела верхних и нижних конечностей, но в большей степени ног). Родные мальчика были в отчаянии, но нужно было искать выход.

Не остался в стороне от этой проблемы народный депутат Антон Яценко. Благодаря нардепу Денис прошел 5 курсов лечения в Международной клинике восстановительного лечения по методу Казявкина, что в Трускавце.

После пройденного курса лечения в Трускавце, Денис чувствует себя значительно лучше. Занимается индивидуально обучением, любит общаться со сверстниками.

«Считаю, что в нормальной стране состояние здоровья детей должно быть на первом месте и не должно быть таких случаев, когда родители собирают деньги на лечение детей», - написал Антон Яценко на своей странице в соцсети Facebook.