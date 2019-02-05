Войти
Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»
позиция
Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»
Порошенко прокомментировал «план Сайдика» по урегулированию на Донбассе
дружба народов
Порошенко прокомментировал «план Сайдика» по урегулированию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Помощь в лечении детей - дело чести для Антона Яценко

267
Помощь в лечении детей - дело чести для Антона Яценко

Лечение детей - одна из приоритетных задач Антона Яценко

Счастливое и здоровое будущее детей - одна из приоритетных задач Антона Яценко. Дети - главное достояние, радость и смысл нашей жизни. Они, как никто в этом огромном мире, нуждаются в помощи и поддержке, понимании и заботе взрослых.
Народный депутат Антон Яценко постоянно помогает в лечении больных детей, поскольку считает, что чужих детей не бывает, и каждый ребенок имеет право на счастливое детство.
Помощь в лечении детей - дело чести для Антона Яценко. С 2016-го по 2018-й год за инициативы парламентария помощь в лечении получило 216 детей.
Также на законодательном уровне народный депутат прилагает максимум усилий, чтобы лечение детей на 100% финансировалось государством.
В частности, в 2017 году благодаря сотрудничеству Яценко с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом почти на 100% удалось решить проблему лечения детей с необратимыми нарушениями слуха, которые нуждаются в кохлеарной имплантации, а также вопросы лечения граждан Украины за рубежом и реабилитации детей с ДЦП.

Кохлеарная имплантация - дорогостоящая операция как проблема современности

По данным ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины» по состоянию на 2018 год в очереди на проведение кохлеарной имплантации находятся 367 детей и 43 ребенка - на замену внешних речевых процессоров. С каждым годом цифры растут.
Депутат Антон Яценко постоянно занимается вопросом лечения тяжелобольных детей. При содействии народного депутата помощь в лечении редкого заболевания - двусторонней хронической сенсоневральной глухоты с рождения получили братик и сестричка Маша и Саша Белоус из села Свинарка Уманского района.
Операцию по вживлению искусственного уха (кохлеарного импланта) нужно делать срочно. Кохлеарный имплант - устройство, которое помогает глухим от рождения людям услышать окружающий мир. В отличие от слуховых аппаратов, кохлеарный имплант не усиливает звук, а стимулирует функционирующие нервов внутри внутреннего уха с помощью электрических импульсов. Он предоставляет глухому человеку звуковую информацию из окружающей среды и помогает понимать язык после занятий с соответствующим педагогом (послеоперационная терапия).
Маши и Саши повезло, благодаря совместными усилиями народного депутата Украины Антона Яценко, фонда «Современное село и город», детям сделали операцию, вставили имплантант (вживление искусственного уха). Теперь дети слышат. А еще недавно они были обречены на всю жизнь остаться глухими. Родителям детей, Александру и Елене Белоус, пришлось пройти немалые испытания. На лечение нужно было срочно собрать около 700 тыс. грн. на каждого ребенка, то есть всего - более 1, 3 млн. гривен.
«Призываю всех чиновников, бизнесменов, местные власти не быть равнодушными и участвовать в этом благом деле, ведь так мы сохраним тысячи маленьких жизней и обеспечим им здоровое и счастливое будущее!», - отметил народный депутат Украины Антон Владимирович Яценко.

Помощь в лечении детей больных ДЦП

Народный депутат уже который год подряд занимается проблемами детей, больных ДЦП и нуждающихся в лечении в специализированных учреждениях. Следовательно, при содействии депутата Яценка только за один год 130 больных детей получили возможность пройти курс лечения в Международной клинике восстановительного лечения по методу Казявкина, что в Трускавце.
История 13-летнего Дениса Мережко, что из села Новый Город Монастырищенского района, не оставляет никого равнодушным. От рождения ему поставили диагноз: ДЦП, спастическая диплегия (нарушение мышц тела верхних и нижних конечностей, но в большей степени ног). Родные мальчика были в отчаянии, но нужно было искать выход.
Не остался в стороне от этой проблемы народный депутат Антон Яценко. Благодаря нардепу Денис прошел 5 курсов лечения в Международной клинике восстановительного лечения по методу Казявкина, что в Трускавце.
После пройденного курса лечения в Трускавце, Денис чувствует себя значительно лучше. Занимается индивидуально обучением, любит общаться со сверстниками.
«Считаю, что в нормальной стране состояние здоровья детей должно быть на первом месте и не должно быть таких случаев, когда родители собирают деньги на лечение детей», - написал Антон Яценко на своей странице в соцсети Facebook.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 февраля 2019
Понедельник, 4 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016