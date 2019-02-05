Гриценко предложил своего кандидата на пост министра обороны

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко представил в качестве своего кандидата на пост министра обороны, экс-директора департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины (2005-2007) Ивана Апаршина.
«Профессионал, способный поднять боеспособность армии и обеспечить солдата всем необходимым. Армию знает в совершенстве, от тактического до стратегического уровня. Занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена — до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Достойное профессиональное образование: общевойсковое командное училище, Академия имени Фрунзе, Национальная академия обороны Украины. Магистр государственного военного управления, полковник запаса», — написал Гриценко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
Апаршин был директором департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины в бытность Гриценко министром обороны, работал главным инспектором Минобороны. В 2008-2014 годах работал в управлениях секретариата Кабинета министров Украины.
На парламентских выборах 2014 года шел под № 9 в списке партии А.Гриценко «Гражданская позиция».
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