Жозе Моуринью получил год тюрьмы за уклонение от налогов

Португальский тренер Жозе Моуринью наказан за сокрытие доходов в Испании, однако, по условиям приговора, за решетку он не отправится.

В соответствии с условиями сделки, которую Моуринью заключил с испанской прокуратурой, он признал свою вину, согласился с наказанием, на которое его осудили, а в обмен остался на свободе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

По соглашению Моуринью также придется заплатить штраф в размере около €2 млн.

Ранее следователи указывали, что во время работы в мадридском «Реале» Моуринью не заплатил налогов на сумму около €3,3 млн. Деньги проходили через компанию на Британских Виргинских островах и не доходили до испанской казны.

Испанское законодательство позволяет не отбывать реальный срок в том случае, если приговор составляет не более двух лет, а преступление было совершено впервые.

Моуринью за 18 лет тренерской карьеры работал в Португалии, Испании, Англии и Италии. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов, три раза Премьер-лигу, два раза Серию А, один раз Ла Лигу.

В последние годы испанские власти пресекли несколько случаев уклонения от уплаты налогов в футболе. В частности, экс-игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду в минувшем месяце был приговорен к условному заключению сроком на 23 месяца и выплате более €19 млн штрафа. Налоговые органы Испании вменяли ему неуплату €14,7 млн с 2011 по 2014 год.

В июле 2017 года футболист «Берселоны» Лионель Месси согласился выплатить €252 тыс. и был приговорен к 21 месяцу условного срока после того, как он и его отец Хорхе были признаны виновными в неуплате налогов на сумму €4,1 млн в период с 2007 по 2009 год.