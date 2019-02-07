Жители Британии признали математика величайшей личностью XX века

Аудитория вещательной корпорации BBC признала математика Алана Тьюринга (1912-1954) величайшей личностью XX века. Итоги голосования были подведены в прямом эфире второго телеканала BBC во вторник вечером.

Общественных деятелей, ученых и артистов столетия определяли в ходе 8-серийной передачи «Кумиры» (Icons), выходившей в эфир с начала января. После показа каждой из семи первых серий зрителям необходимо было выбрать одного из четверых кандидатов, жизненный путь и достижения которых обсуждались в эфире. 5 февраля вышел финальный выпуск передачи, в ходе которого выбирать нужно было уже среди семи исторических личностей, победивших в своих номинациях.

В категории «Величайший художник или писатель» победу одержал основоположник кубизма и сюрреализма в живописи испанец Пабло Пикассо, «Величайшим спортсменом» века телезрители выбрали боксера Мохаммеда Али, а лучшим эстрадным артистом столетия — скончавшегося в 2016 году певца Дэвида Боуи. «Величайшим лидером» стал Нельсон Мандела, «Величайшим политическим активистом» — Мартин Лютер Кинг, «Величайшим исследователем» — Эрнест Шеклтон и «Величайшим ученым» — Тьюринг.

Именно последний набрал больше всего голосов в финале. В передаче обращалось внимание не только на заслуги Тьюринга в качестве криптографа, который помог взломать сложнейшие немецкие шифры в ходе Второй мировой войны, и математика, предвосхитившего появление современных компьютеров, но и на его судьбу. Тьюринг был гомосексуалистом и был осужден за связь с мужчиной, когда нетрадиционные отношения еще находились в Великобритании вне закона.

Приговор и принудительное лечение гормональными препаратами («химическая кастрация») стоили ученому карьеры и в конечном итоге привели его к самоубийству. Как подчеркивают создатели телецикла Icons, наследие Тьюринга помогает изменить отношение британцев к представителям ЛГБТИ-сообщества. В 2013 году широкая поддержка соответствующей интернет-петиции позволила добиться посмертного снятия с Тьюринга судимости, а впоследствии в стране были оправданы еще 65 тыс. человек, в разные годы осужденных по той же статье. В 2014 году на большой экран вышла американская драма «Игра в имитацию», в которой образ гения воплотил актер Бенедикт Камбербэтч.

Британский математик является автором известной научной статьи «Вычислительные машины и разум», в которой он предложил правило определения искусственного интеллекта, получившее название тест Тьюринга. Оно гласит, что искусственным интеллектом может называться такая компьютерная программа, в ходе общения с которой у человека возникает стойкое впечатление, что он разговаривает с другим человеком, а не с машиной.