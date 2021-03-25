Банк Англии показал банкноту с Аланом Тьюрингом

Изображение математика Алана Тьюринга на банкноте в £50, которая поступит в обращение с 23 июня 2021 года, включает отсылки к его научной деятельности, оказавшей влияние на технологический прогресс.

50-фунтовая купюра содержит не только портрет своего героя, но и строку с днем его рождения в двоичном формате, технические чертежи устройства дешифровки Turing Bombe и математические формулы из программной статьи ученого, изданной в 1936 году и представляющей концепцию машины Тьюринга (абстрактной вычислительной машины). Защитная фольга в зеленом и золотом цветах изготовлена в форме микрочипа, передает The Verge.

Тьюринга выбрали для изображения на банкноте не только за его научные достижения, но и в качестве признания ошибочности преследования ученого за его сексуальную ориентацию. В 1952 году Алана Тьюринга арестовали и обвинили в непристойном поведении за гомосексуальные действия, незаконные в те времена в Англии и Уэльсе. Несмотря на декриминализацию гомосексуальности в 1980-х, преследования продолжались, а с 1988 по 2003 год в стране действовал закон о пропаганде гомосексуальности.

После задержания Алан Тьюринг не стал отрицать обвинения, выдвинутые в его адрес, и прошел процедуру химической кастрации. Спустя два года после вынесения приговора в возрасте 41 года ученый умер, отравившись цианистым калием, который обнаружили в съеденном им яблоке. До сих пор историки не могут с точностью определить, было это самоубийство или случайное отравление. В 2013 королева Великобритании посмертно помиловала математика.

О решении выпустить памятную банкноту Банк Англии объявил еще в 2019 году, ответив на предложение Консультативного комитета поместить портрет одного из ученых на 50-фунтовую купюру. Банк получил более 227 тыс. предложений, 989 из них соответствовали необходимым требованиям. В итоге комитет составил список из 12 кандидатов, который передали главе банка Марку Карни. В перечне, в частности, были физики Стивен Хокинг и Эрнест Резерфорд, палеонтолог Мэри Эннинг и математик Ада Лавлейс.

Алан Тьюринг — математик, чьи разработки помогли взломать шифры немецкой машины «Энигма» во время Второй мировой войны. После войны он занимался разработкой первых компьютеров в Национальной физической лаборатории Великобритании, а затем в Манчестерском университете. Среди прочего Тьюринга считают одним из основоположников теории искусственного интеллекта: именно он сформулировал так называемый тест Тьюринга для определения способности компьютера к мышлению.