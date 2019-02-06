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Три самых богатых украинца владеют более чем 6% ВВП страны

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Три самых богатых украинца владеют более чем 6% ВВП страны

В 2017 году совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц превышала 6% ВВП Украины. Об этом заявил вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.

«Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала», — говорится в исследовании Всемирного банка, передает ЭП.

«Если посмотреть на США — это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы когда есть такие мощные группы влияния», — добавил Мюллер.

По его словам, без реформ Украине понадобится 50 лет, чтобы догнать уровень Польши.

Мюллер отметил, что Украина задержала проведения реформ на десятилетия и сегодня остается ряд проблем, требующих решения.

Среди факторов, ограничивающих рост Украины, вице-президент Всемирного банка назвал:

  • Большую закредитованность и недостаток прямых иностранных инвестиций. Унаследованный после финансовых кризисов 2009-2015 гг избыток задолженности предприятий до сих пор мешает формированию капитала. Большие дисбалансы в государственном секторе также не способствуют осуществлению капиталовложений. В течение 2008-2018 годов доля государственного долга в совокупном внутреннем кредите выросла с 3% до 40%. Доля чистых требований к центральным органам власти в ВВП выросла до 24%.
  • Сильную зависимость от сырьевых рынков и ограниченную интеграцию в глобальную экономику
  • Позднее начало реформ, погоня за рентой (избыточными доходами) и недостаточное стремление к верховенству права.

В исследовании ВБ говорится, что поздние и неполные реформы привели к многочисленным искажениям рынка труда и создали широкие возможности для концентрации избыточных доходов.

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В банке считают, что Украине нужно провести такие приоритетные реформы:

Первая — откорректировать фискальную политику так, чтобы лучше поддерживать частный сектор. «На сегодняшний день доля государства является слишком высокой в тех секторах, где она нужна, и недостаточной — в тех секторах, где это имеет смысл», — говорится в исследовании. Стоит усовершенствовать использования объектов государственной собственности и управления ими.

Вторая — улучшить логистику, включая пересмотр тарифов на железнодорожные перевозки. Устранить логистические узкие места в речной и портовой инфраструктуре.

Третья — отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Четвертая — укрепить судебную систему, антикоррупционные институты и способность АМКУ выполнять законы и оптимизировать государственную поддержку предприятий для минимизации искажения конкуренции.

ВВП, олигархи
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Среда, 6 февраля 2019
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