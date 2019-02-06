Три самых богатых украинца владеют более чем 6% ВВП страны

В 2017 году совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц превышала 6% ВВП Украины. Об этом заявил вице-президент Всемирного банка, который занимается странами Европы и Центральной Азии, Сирилл Мюллер во время презентации исследования Всемирного банка об экономическом развитии Украины.
«Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала», — говорится в исследовании Всемирного банка, передает ЭП.
«Если посмотреть на США — это цифра 1,4% ВВП. Очень сложно проводить реформы когда есть такие мощные группы влияния», — добавил Мюллер.
По его словам, без реформ Украине понадобится 50 лет, чтобы догнать уровень Польши.
Мюллер отметил, что Украина задержала проведения реформ на десятилетия и сегодня остается ряд проблем, требующих решения.
Среди факторов, ограничивающих рост Украины, вице-президент Всемирного банка назвал:
В исследовании ВБ говорится, что поздние и неполные реформы привели к многочисленным искажениям рынка труда и создали широкие возможности для концентрации избыточных доходов.
В банке считают, что Украине нужно провести такие приоритетные реформы:
Первая — откорректировать фискальную политику так, чтобы лучше поддерживать частный сектор. «На сегодняшний день доля государства является слишком высокой в тех секторах, где она нужна, и недостаточной — в тех секторах, где это имеет смысл», — говорится в исследовании. Стоит усовершенствовать использования объектов государственной собственности и управления ими.
Вторая — улучшить логистику, включая пересмотр тарифов на железнодорожные перевозки. Устранить логистические узкие места в речной и портовой инфраструктуре.
Третья — отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Четвертая — укрепить судебную систему, антикоррупционные институты и способность АМКУ выполнять законы и оптимизировать государственную поддержку предприятий для минимизации искажения конкуренции.
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