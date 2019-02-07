Нацбанк еще больше укрепил курс гривны – уже меньше 27

Национальный банк Украины на четверг, 7 февраля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 25 копеек - до 26,9641 грн за доллар против 27,2159 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,7229 грн против 31,0887 грн накануне.