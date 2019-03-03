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Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство
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Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство
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Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство

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Трамп пообещал сегодня или завтра полностью победить Исламское государство

Президент США Дональд Трамп заявил, что полное поражение террористов «Исламского государства» наступит в течение пары дней. Об этом он рассказал в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов (CPAC), передает CNN.

«Сегодня или завтра 100% халифата будут побеждены нами», — сказал Трамп. По его словам, генералы говорили ему, что для выполнения этой задачи потребуется два года, но он счел, что это слишком долго.

В ходе визита в Ирак, президент США пообщался с военнослужащими, которые рассказали, что миссию можно выполнить быстрее, если провести атаки с множества точек. «Если вы дадите разрешение, мы можем атаковать их сзади, со стороны и с базы, на которой вы сейчас находитесь», — пересказал Трамп слова одного из военных.

Это не первый раз на этой неделе, когда Трамп объявляет о скорой победе над ИГ, отмечает CNN. Так, 28 февраля, во время визита на Аляску, он говорил, что американские военные захватили 100% территории халифата. «Вы продолжаете слышать, что захвачены 90%, 92% халифата в Сирии. Теперь это 100%», — заявил тогда президент США.

В декабре 2018-го Трамп объявил, что американские военные покинут Сирию. Свое решение он объяснил разгромом основной части боевиков ИГ. В Пентагоне же предупредили, что боевики могут вернуть позиции, если их оставить без постоянного давления.

Изначально сообщалось, что вывод войск займет до 100 дней, 11 февраля в центральном командовании США заявили, что этот процесс начнется через несколько недель. В тот же день действующие при поддержке США отряды Сирийских демократических сил сообщили о наступлении на город Багуз, в котором расположена последняя в стране укрепленная база боевиков ИГ.

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По данным газеты The Washington Post, Вашингтон хочет создать зону безопасности на сирийско-турецкой границы. Однако, для этого необходимо чтобы страны ЕС, включая Великобританию, Францию и Германию, направили туда около 1,4 тыс. солдат.

Дональд Трамп, Исламское государство, политика Трампа
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