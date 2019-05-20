У Зеленского спрогнозировали новые переговоры с МВФ после выборов

Украина может договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе финансирования после парламентских выборов, полагает исполнительный директор Международного фонда Блейзера и советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко.

«После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он также отметил, что допускает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.

«У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй — пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый — основной», — прокомментировал Устенко.

Как сообщалось, оценочная миссия МВФ по программе stand-by начнет работу в Украине во вторник, 21 мая. Программа была утверждена 19 декабря 2019 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.