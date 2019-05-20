Войти
Климкин намерен баллотироваться в Киеве по мажоритарке
позиция
Климкин намерен баллотироваться в Киеве по мажоритарке
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
дружба народов
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

валюта
RSS

Банкиры считают, что роспуск Рады не отразится на гривне

223
Банкиры считают, что роспуск Рады не отразится на гривне

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и возможной отставке Кабинета министров в краткосрочной перспективе существенно не отразится на курсе гривни, считают опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» банкиры.

Так, по словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, гривня на межбанковском валютном рынке продолжает укрепляться.

«Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился с уровня 26,33 грн/$1 до 26,185 грн/$1 на данный момент в связи с притоком валюты от нерезидентов. То есть такая ситуация (роспуск Верховной Рады и возможная отставка правительства — ИФ) была прогнозируема и их не настораживает. Это, наверное, те слова, которые они хотели бы услышать, ведь это позитивные сообщения для граждан. По вторникам проводится аукцион, и нерезиденты готовятся к покупке ОВГЗ на завтрашнем аукционе», — сказал он.

Директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной полагает, что роспуск Верховной Рады и возможная отставка правительства может оказать краткосрочное несущественное дестабилизирующее влияние на курс гривни.

«Политические факторы — роспуск Рады и возможная отставка правительства — могут оказать краткосрочное несущественное дестабилизирующее влияние на курсовую динамику, усиливая спекулятивную составляющую, но в среднесрочной перспективе определяющим будет воздействие фундаментальных экономических факторов, влияющих на соотношение притока и оттока валюты: объемы и график долговых выплат, ход сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, интерес инвесторов к вложениям в ОВГЗ, конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков, объемы экспортной выручки и поступлений от трудовых мигрантов», — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

«Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва», — сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.

Читайте также: Климкин намерен баллотироваться в Киеве по мажоритарке

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

досрочные выборы, гривна
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 мая 2019
Воскресенье, 19 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016