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Зеленский сегодня поговорит с главой МВФ по поводу транша

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Зеленский сегодня поговорит с главой МВФ по поводу транша

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в среду телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой о ходе выполнения Украиной программы stand by, сообщил глава государства.

«В 17:00, кажется, у меня звонок касательно нашей ситуации. Я считаю, что у нас, в принципе, много вещей готовы. Возможно, по некоторым вещам идет еще согласование между Министерством финансов и менеджментом МВФ. Сегодня мы поговорим, что готово и что еще не готово», — сказал президент на пресс-конференции на форуме «Украина 30: Децентрализация», передает Интерфакс-Украина.

«Мне кажется, что мы находимся на решающем этапе», — добавил Зеленский.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — следующего. Размеры второго и третьего транша — по $700 млн, четвертого — $560 млн и заключительного пятого — $980 млн.

Однако этот план был нарушен. Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтверждали.

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В июне-июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых шла речь в меморандуме с МВФ. Помимо Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) речь также о законах об улучшении корпоративного управления в банковской сфере (4367), правках в закон «О гарантировании вкладов» (№ 4546), а также о принятых в первом чтении законопроектах о присоединении Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и об усовершенствовании корпоративного управления.

МВФ, Владимир Зеленский
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