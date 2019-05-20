США и ЕС обещают поддерживать Украину при Зеленском

США обещают продолжать поддерживать Украину и ожидают «совместной работы» с президентом Владимиром Зеленским, который в понедельник вступил в должность. Об этом заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри, который во главе американской делегации присутствовал на церемонии вступления в должность Зеленского.
«От Америки четкое послание, которое просил передать президент. США вместе с народом Украины. Мы с нетерпением ждем совместной работы с новым президентом, и, надеюсь, и новым парламентом», — сказал представитель США.
«США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости, в стремлении к свободе», — заверил он, добавив, что «одна из ярких демонстраций свободы — свобода экономики».
Перри назвал инаугурационную речь Зеленского в Верховной раде «очень мощной и важной для украинского будущего».
В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который представлял ЕС на инаугурации Зеленского, заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюзом ее реформ.
«Для меня высокая честь представлять ЕС на церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Украина может рассчитывать, что Евросоюз активно поддержит ее на пути реформ», — приводит его слова пресс-служба ЕК.
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