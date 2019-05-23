Промпроизводство в апреле выросло на 5,2%

Промышленное производство в Украине в апреле 2019 года выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2018 года, после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года — на 1,8% на 3,3% соответственно, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апрель-2019 к апрелю-2018 также возросло на 4,4%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в апреле снизилось на 1,8%, однако с учетом сезонного фактора возросло — на 0,9%.
В целом по итогам первых четырех месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,6%, тогда как по итогам трех месяцев оно сократилось на 0,9%, сообщило статведомство.
Согласно данным Госстата, в перерабатывающей промышленности в апреле-2019 к апрелю-2018 рост составил 7,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 2,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 0,3%.
Напомним, что промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.
За 2018 год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров — на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 2,8%.
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