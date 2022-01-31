Промпроизводство в 2021 году не отыграло падение годом ранее

Промышленное производство в Украине в 2021 году выросло на 1,1%, тогда как в 2020 году был зафиксирован спад на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточнило, что в декабре 2021 года к декабрю 2020-го промышленное производство в Украине сократилось на 1%, а с коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в декабре-2021 составил 1,4%.

Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 1,1%, тогда как с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад промпроизводства на 0,2%.