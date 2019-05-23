МВФ не отзывает свою миссию из Киева и готов сотрудничать с новым правительством

Международный валютный фонд (МВФ) готов возобновить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной после того, как в стране будет сформировано новое правительство. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.
«Когда правительство будет сформировано по итогам выборов, мы готовы возобновить обсуждение нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной», — сказал он. «Как вы знаете, МВФ тесно сотрудничал с Украиной в последние годы, и мы возобновим обсуждение дальнейшего сотрудничества», — добавил Райс, отказавшись уточнить, идет ли речь о нынешней или же новой программе.
Он также подтвердил, что миссия МВФ, прибывшая на две недели в Киев для оценки реформ, продолжает свою работу и не будет досрочно возвращаться в Вашингтон, как утверждал ранее ряд СМИ со ссылкой на источники. «Миссия в настоящий момент находится в Киеве, они ведут конструктивные дискуссии с властями по поводу текущих событий и экономической политики», — уточнил представитель МВФ.
Напомним, что 21 мая в Киев прибыла миссия МВФ для встречи с властями и оценки проводимых реформ. По итогам ее работы она должна принять или не принять решение о выдаче Украине очередного кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, — доведение цен на газ для населения до рыночного уровня и борьба с коррупцией.
В среду некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что миссия МВФ досрочно возвращается в Вашингтон и не будет пересматривать программу. Однако позже украинское представительство Международного валютного фонда опровергло информацию и уточнило, что работа миссии продолжается.
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