Портнов принес следователям уже четвертое дело на Порошенко

Юрист, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований уже четвертое заявление о преступлениях бывшего главы государства Петра Порошенко.
Об этом он сообщил 27 мая на собственном Telegram-канале.
«Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации им судебной власти», — написал Портнов.
Портнов прикрепил к сообщению 6 страниц поданной жалобы, где указывается, что Порошенко незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.
В частности, Порошенко издал указ, которым изменил правила проведения конкурса в ВСП и установил, что если конкурсная комиссия не может определиться с рекомендованными на должности кандидатурами, то президент может принять решение самостоятельно.
Портнов утверждает, что указ не имел юридической силы на момент его применения, что свидетельствует о незаконности действий Порошенко.
Портнов требует внести в ЕРДР сведения о правонарушениях Порошенко по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК и начать соответствующее досудебное расследование.
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