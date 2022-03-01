Гетманцев не поддержал инициативу списания украинского долга

Украина не нуждается в списании долгов, однако рассчитывает на реструктуризацию, сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Инициатива главы Счетной палаты (о списании долгов Украины — Ред.) — это больше его личная инициатива, и я не думаю, что мы с вами можем и будем говорить о списании долгов (...) Бесспорно, мы будем говорить и о реструктуризации долга, но требование о списании всех долгов не нужно ни нам, ни нашим партнерам,» — сказал он в эфире телеканала Рада во вторник.

Как сообщалось, глава Счетной палаты Валерий Пацкан 1 марта выступил за списание внешнего долга Украины в связи с военной агрессией России против Украины. По его словам, к настоящему времени внешний долг составляет 1,6 трлн грн, или более $57 млрд.