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Рынок электроэнергии должен работать, - Шпек

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Рынок электроэнергии должен работать, - Шпек

Запуск рынка электроэнергии ни в коем случае нельзя откладывать из-за тех, кто зарабатывает в условиях его отсутствия. Об этом заявил председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, комментируя инициативы об отсрочке энергореформы.

«Рынок электроэнергии должен работать. Но он должен эффективно работать. Если там не решены какие-то организационные, логистические, технические вопросы, то надо на это смотреть трезво. Но из-за того, что кому-то из тех, кто без рынка достаточно хорошо зарабатывал, не нравится — на это соглашаться ни в коем случае нельзя. Страна обречена на реформы», — заявил Шпек.

Также эксперт отметил, что Украина на протяжении 25 лет борется за достижение макроэкономической стабильности. В то время как другим странам удавалось это сделать в течение 1,5-3 лет. И причиной такого длительного процесса было отсутствие масштабных структурных реформ.

«Отсутствие серьезных широкомасштабных структурных реформ приводило к тому, что наша макроэкономическая стабильность постоянно нарушалась в зависимости от тех или иных экономических циклов», — отметил Шпек.

И подчеркнул, что именно структурные реформы являются основой будущего экономического роста страны.

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Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть запущен 1 июля 2019, в соответствии с принятым Верховной Радой Закона Украины «О рынке электроэнергии». Это является обязательством Украины в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Роман Шпек, энергорынок
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